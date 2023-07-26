Sinop'un Gerze ilçesinde market ve fırınlara denetim yapıldı
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Sinop'un Gerze ilçesinde zabıta ekipleri tarafından zincir market ve fırınlara yönelik denetim gerçekleştirildi. Denetimde gramaj ve etiketler kontrol edildi. Bir markette raf ve kasa fiyat uyuşmazlığı tespit edildi ve tutanak tutularak Sinop Ticaret İl Müdürlüğüne bildirildi.
Sinop'un Gerze ilçesinde zabıta ekiplerince zincir market ve fırınlara yönelik denetim gerçekleştirildi.
Gerze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimde gramaj ve etiketler kontrol edildi.
Yapılan denetim sonucunda bir markette raf ve kasa fiyat uyuşmazlığı tespit edildi.
Zabıta ekiplerince tutanak tutularak Sinop Ticaret İl Müdürlüğüne bildirildi.
Kaynak: AA / Erol Balta - Güncel