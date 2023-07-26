Sinop'un Gerze ilçesinde market ve fırınlara denetim yapıldı

Sinop'un Gerze ilçesinde zabıta ekipleri tarafından zincir market ve fırınlara yönelik denetim gerçekleştirildi. Denetimde gramaj ve etiketler kontrol edildi. Bir markette raf ve kasa fiyat uyuşmazlığı tespit edildi ve tutanak tutularak Sinop Ticaret İl Müdürlüğüne bildirildi.