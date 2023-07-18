Sinop'ta park halindeki araç yangında zarar gördü
Güncel Haberler
Sinop'un Türkeli ilçesinde park halindeki bir araçta çıkan yangın sonucunda araçta hasar meydana geldi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü.
Sinop'un Türkeli ilçesinde park halindeki araç, çıkan yangında zarar gördü.
Gemiyanı Mahallesi'nde İbrahim Çetin'e ait 57 HB 173 plakalı hafif ticari araçta, park halinde bulunduğu sırada bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine Türkeli Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürüldü.
Yangında araçta hasar oluştu.
Kaynak: AA / Ramazan Özcan - Güncel