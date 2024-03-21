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Sinop'ta Okul İnşaatı Sırasında İstinat Duvarı Çöktü

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Sinop'ta, okul inşaat sahasında çöken istinat duvarı bir araca zarar verdi.

Kent merkezi Gelincik Mahallesi'nde devam eden bir okul inşaatı sahasındaki istinat duvarı sağanak nedeniyle çöktü.

Olayın meydana geldiği bölgede yol üzerinde park halinde bulunan minibüs çökmeyle birlikte inşaat sahasına devrildi.

Hasar gören araç, vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Olayın ardından çökmenin meydana geldiği yol güzergahı araç ve yaya trafiğine kapatıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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