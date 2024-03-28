Sinop'ta Mahalli İdareler Genel Seçimleri öncesi seçim güvenliği toplantısı yapıldı
Sinop'ta pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri öncesi seçim güvenliği toplantısı yapıldı.
Vali Mustafa Özarslan başkanlığında Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya, Vali yardımcıları, kaymakamlar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ferhat Kuran, İl Emniyet Müdürü Tarıkhan Çetiner, TCSG 72 Komutanı Yüzbaşı Mustafa Eray ve diğer ilgililer katıldı.
Toplantıda, seçimlerin huzur ve güven içinde gerçekleşebilmesi için alınan güvenlik tedbirleri görüşüldü.