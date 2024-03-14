Sinop'ta Kamyon Devrildi: 2 Kişi Yaralandı
Sinop'un Boyabat ilçesinde meydana gelen kazada, Fikri Yücel'in kullandığı kamyon refüje devrildi. Kazada yaralanan sürücü ve araçta bulunan Müjdat Karabacak hastaneye kaldırıldı.
Sinop'un Boyabat ilçesinde kamyonun devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Fikri Yücel'in kullandığı 34 SE 1909 plakalı kamyon, Boyabat-Kastamonu kara yolu Salar köyü mevkisinde refüje devrildi.
Kazada yaralanan sürücü ile araçta bulunan Müjdat Karabacak, sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.