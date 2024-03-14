Sinop'ta hafif ticari araç devrildi, 2 kişi yaralandı
Sinop'un Boyabat ilçesinde meydana gelen kazada, hafif ticari araç su kanalına devrildi ve 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Sinop'un Boyabat ilçesinde hafif ticari aracın devrildiği kazada 2 kişi yaralandı.
İbrahim Atıcı (40) idaresindeki 37 SA 788 plakalı hafif ticari araç, Bektaş köyü mevkisinde kontrolden çıkarak su kanalına devrildi.
Kazada sürücü ile araçtaki Emre Taban yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı.