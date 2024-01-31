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Sinop'ta bir binanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü

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Sinop'un Türkeli ilçesinde bulunan bir binanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangın sonucunda çatı katında hasar meydana geldi.

Sinop'un Türkeli ilçesinde bir binanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü.

Tümerkan Mahallesi Gazi Mustafa Atatürk Caddesi'nde Cemalettin Ş'ye ait 4 katlı binanın çatı katında yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Türkeli Belediyesi itfaiye ekiplerince yangın kısa sürede söndürüldü.

Çalışmalar sırasında 3 itfaiye eri dumandan etkilendi. İtfaiye erlerinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yangın sonucu çatı katında hasar oluştu.

Kaynak: AA / Güncel

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