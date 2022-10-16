Sinop haber | Sinoplular, Ayancık sel felaketinde hayatını kaybedenlerin anısına anaokulu yaptırdı

Sinop gündem haberine göre Sinop Ayancık'ta geçen yıl yaşanan sel afetinin ardından Sinop Dernekleri Federasyonu (SİNDEF) ve Sinoplu hayırseverler tarafından ilçeye yaptırılan Babaçay Anaokulu törenle hizmete açıldı.

Sinop Ayancık'ta geçen yıl yaşanan sel afetinin ardından Sinop Dernekleri Federasyonu (SİNDEF) ve Sinoplu hayırseverler tarafından ilçeye yaptırılan Babaçay Anaokulu törenle hizmete açıldı.

Sinop'un Ayancık ilçesinde 11 Ağustos 2021'de meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenlerin anısına Sinop Dernekleri Federasyonu (SİNDEF) ve Sinoplu hayırseverler tarafından ilçeye anaokulu yaptırıldı. Babaçay Anaokulu anahtar teslim törenine Vali Vekili Ali Osman Bulat, ilçe kaymakamları, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, Ayancık Belediye Başkanı Hayrettin Kaya, siyasi parti temsilcileri, SİNDEF yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Vatandaşların da yoğun katılım gösterdiği açılış için 400'ü Gaziosmanpaşa'da olmak üzere İstanbul'da yaşayan 4 bin Sinoplu, SİNDEF'in düzenlediği organizasyonla Ayancık ilçesine gitti. Açılışta konuşan Vali Vekili Ali Osman Bulat ve AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, gelecek nesillere aktarılan anaokulunun ilçeye hayırlı olmasını dilerken, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta da okulun yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.

SİNDEF Genel Başkanı Hasan Dalkıran da "Bu şekilde acıların hayra vesile olmasını istemezdik. Çünkü burada 16 vatandaşımız hayatını kaybetti. Netice itibarıyla her şeyde hayır aramak lazım. Onların anısını yaşatmak adına sınıflara çocukların adını koyacağız. Geçen sene 23 Ekim'de temelini attık, bugün itibarıyla da anahtarını da belediye başkanımıza teslim etmiş olduk. Ayrıca İstanbul'da 300 kişilik yurt inşaatımızın temelini 2023 yılında atacağız" dedi.