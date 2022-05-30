Şimşekler geceyi aydınlattı - Haberler

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Şimşekler geceyi aydınlattı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Ankara'da gece saatlerinde etkili olan yağmurla birlikte çakan şimşekler, gökyüzünü aydınlattı.

Ankara'da gece saatlerinde etkili olan yağmurla birlikte çakan şimşekler, gökyüzünü aydınlattı.

Başkent'te gün boyu etkili olan sıcak hava, gece yerini gök gürültülü sağanağa bıraktı. Gece saatlerinden itibaren art arda şimşekler çakarken o anlar cep telefonu kameralarına yansıdı. Geceyi aydınlatan şimşekler Başkentlilere görsel şölen oluşturdu.

(Mehmet Kalay - İHA)

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