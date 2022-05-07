Şimdi Nvidia düşünsün: AMD Radeon RX 6950 XT performansı sızdırıldı

AMD, yeni modelleriyle ekran kartı pazarında rekabeti bir üst seviyeye çıkarmak için hazırlık yapıyor. Özellikleriyle dikkat çeken AMD Radeon RX 6950 XT modelinin performansı sızdırıldı.

AMD Radeon RX 6650 XT, RX 6750 XT ve RX 6950 XT modellerinin 10 Mayıs'ta piyasaya sürüleceği sızdırıldı. Ayrıca yeni modellerin fotoğrafları Canada Electronics adlı perakende satış sitesi tarafından paylaşıldı.

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AMD Radeon RX 6950 XT, oyun performansı konusunda iddialı

RX 6950 XT, 6750 XT and 6650 XT modellerinin 1080p, 1440p ve 4K oyun test sonuçları ortaya çıktı. Amiral gemisi model RX 6950 XT, Nvidia RTX 3090 modelinden ortalama yüzde 11 daha yüksek performansa sahip olacak. RDNA2 mimarisiyle tanıtılacak model, ortalama 350W güç tüketimiyle kullanıcıların karşısına çıkacak.

RX 6950 XT modeli, bir önceki serinin amiral gemisi RX 6900 XT'den yaklaşık yüzde 4 daha hızlı olacak. RX 6750 XT modelinin RX 6700 XT'den yüzde 7 daha iyi performans ile tanıtılacağı sızdırılan bilgiler arasında yer alıyor.

RX 6650 XT, gelecek hafta tanıtılacak ekran kartları arasında en çok dikkat çeken model olacak. RX 6650 XT'nin Nvidia RTX 3060 modelinden yüzde 23 daha iyi performansa sahip olacağı belirtiliyor.

399 dolar fiyat etiketiyle tanıtılacağı belirtilen RX 6650 XT, RX 660 XT modelinden 20W daha fazla güç tüketecek. Ayrıca yeni model, RX 660 XT'e göre 1.5 Gbps daha hızlı bellek bant genişliğine sahip olacak.

AMD Radeon RX 6950 XT, AMD Radeon RX 6900 XT ve Nvidia RTX 3090 modellerinin 4K oyun performansları;