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Silivri'de Emniyet Şeridindeki Otomobilden İnen Kişiye Çarparak Ölümüne Neden Olan Tır Sürücüsü Tutuklandı

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Silivri'de emniyet şeridindeki otomobilden inen kişiye çarparak ölümüne neden olan tırın sürücüsü tutuklandı. Kavaklı Mahallesi TEM Otoyolu Ankara istikametinde meydana gelen olayda, arızalanan otomobilin emniyet şeridine çekilmesi sırasında tırın çarpması sonucu Anıl Aci hayatını kaybetti. Tır sürücüsü önce serbest bırakıldı, ancak savcılığın itirazı üzerine tutuklandı.

Silivri'de emniyet şeridindeki otomobilden inen kişiye çarparak ölümüne neden olan tırın sürücüsü tutuklandı.

Kavaklı Mahallesi TEM Otoyolu Ankara istikametinde 11 Mart'ta, S.A. ve Anıl Aci'nin içinde bulunduğu 34 VGS 69 plakalı otomobil arızalandı. Otomobildekiler, aracı emniyet şeridine çekerek aşağıya indi.

Bu sırada aynı yönde ilerleyen S.İ. idaresindeki 34 ET 4116 plakalı tır, önce otomobile, ardından Anıl Aci'ye çarptı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Anıl Aci'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Gözaltına alınan tır sürücüsü, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Savcılığın itirazı üzerine hakkında yeniden yakalama kararı çıkarılarak gözaltına alınan S.İ, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Anıl Aci'nin, Eyüpsultan'daki trafik kazasında hayatını kaybeden Oğuz Murat Aci'nin kuzeni olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

Ankara Tutuklama Otomobil Güncel Haberler

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