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Siirt'te trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti

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Siirt'te meydana gelen trafik kazasında A.D'nin kullandığı otomobil, bir vince çarptı. Kazada sürücü ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı, ancak kurtarılamadı. Cenaze otopsi için hastanenin morguna götürüldü.

Siirt'te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi.

A.D'nin (32) kullandığı 34 BOD 12 plakalı otomobil, Siirt-Kurtalan çevre yolu kavşağında S.M. idaresindeki 56 AR 222 plakalı vince çarptı.

Kazada, sürücü ağır yaralandı.

112 Acil Sağlık ekiplerince Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan A.D. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

A.D'nin cenazesi otopsi için hastanenin morguna götürüldü.

Kaynak: AA / Güncel

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