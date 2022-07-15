Siirt'te tarım aracının devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı Siirt'in Pervari ilçesinde "pat pat" olarak tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Siirt'in Pervari ilçesinde "pat pat" olarak tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Çay köyünden bahçesine giden Muhammed Acar'ın (36) kullandığı pat pat aracı devrildi. Kazada, sürücü ile araçtaki Cemile (74) ve İpek Acar (24) yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. AA / Recep Çelik - Güncel Pervari Siirt Çay Güncel Haberler

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