Siirt'te 16 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı - Haberler

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Siirt'te 16 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

AA - Fecri Barlık - Güncel
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Siirt'te 16 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Siirt'te 16 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

SİİRT (AA) - Siirt'te 16 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), kent merkezinde yaşayan, Tatvan İlamat ve İnfaz Bürosu'nca 6 ayrı "fuhuş" suçundan 16 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olan Ş.Ç'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Firari hükümlü, merkez Kezer mevkisinde düzenlenen operasyonla yakalandı.

Hükümlü, jandarmadaki işlemlerin ardından Batman T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

AA / Fecri Barlık - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, JASAT, İnfaz, Siirt, Güncel, Haberler

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