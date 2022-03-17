Siirt'te 16 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
AA - Fecri Barlık - Güncel
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Siirt'te 16 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
SİİRT (AA) - Siirt'te 16 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), kent merkezinde yaşayan, Tatvan İlamat ve İnfaz Bürosu'nca 6 ayrı "fuhuş" suçundan 16 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olan Ş.Ç'nin yakalanması için çalışma başlattı.
Firari hükümlü, merkez Kezer mevkisinde düzenlenen operasyonla yakalandı.
Hükümlü, jandarmadaki işlemlerin ardından Batman T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.
AA / Fecri Barlık - Güncel