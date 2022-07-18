SİDE SAHİLLERİ TURİSTLERE KALDI

Dokuz günlük tatilin sona ermesiyle ünlü turizm destinasyonu Side'de sahiller turistlere kaldı.

Bayram tatilinin sona ermesi sonrası yerli tatilciler memleketlerine dönerken, Side sahilleri yabancı turistlere kaldı. Başta Almanlar ve Ruslar olmak üzere yabancı turistler Side'de güneşin ve denizin keyfini çıkardı. Hava sıcaklığının 38, deniz suyu sıcaklığının da 28 derece olduğu Side'de bulunan 5 yıldızlı otellerde konaklayan turistler, denizde serinleyip, güneşlendi.

Bölgedeki otellerde bulunan yaklaşık 250 bin yatakla Türkiye'nin en büyük turizm destinasyonlarından biri olan Side'de turistler bir yandan denize girerken, bir taraftan da su sporlarında çeşitli eğlencelere katılıp vakit geçirdi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel