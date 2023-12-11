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Şiddet Mağduru Kadınların ŞÖNİM Başvuruları Artıyor

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CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, Şiddeti Önleme Merkezleri'ne yapılan başvuruların arttığını açıkladı. Son 10 yılda 1 milyon 360 bin 27 kadın ve 136 bin 438 çocuk şiddet gördüğü için ŞÖNİM'lere başvurdu.

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, "2013'ten, 1 Kasım 2023'e kadar 1 milyon 360 bin 27 kadın ve 136 bin 438 çocuk şiddet gördüğü için Şiddeti Önleme Merkezleri'ne (ŞÖNİM) müracaat etmiş. Yani ayda 10 bin 461, günde 366, saatte 15 kadın saldırıya uğradığı için ŞÖNİM'lere başvurmuş üstelik bu orana ŞÖNİM'lere başvurmayan, şiddeti ihbar edemeyen kadınlar dahil değil" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı Şiddeti Önleme Merkezlerinden (ŞÖNİM) yaklaşık 10 yılda şiddet mağduru 1 milyon 360 bin 27 kadın ve 136 bin 438 çocuğun yararlanmak zorunda kaldığını açıkladı. Akkuş İlgezdi'nin konuya ilişkin yazılı açıklaması şöyle:

"2013'ten, 1 Kasım 2023'e kadar 1 milyon 360 bin 27 kadın ve 136 bin 438 çocuk şiddet gördüğü için ŞÖNİM'lere müracaat etmiş. Yani ayda 10 bin 461, günde 366, saatte 15 kadın saldırıya uğradığı için ŞÖNİM'lere başvurmuş üstelik bu orana ŞÖNİM'lere başvurmayan, şiddeti ihbar edemeyen kadınlar dahil değil.

3 YILDA 2 KAT ARTTI

2013, 1 Kasım 2020 arasında ŞÖNİM'lerden yararlanan kadın sayısı 514 bin, yani yılda 73 bin 500, ayda 6 bin 100, günde 204, saatte de 7,5 kadın. 3 yıl önceki verilere göre saatte 7,5 kadın şiddete uğradığı için ŞÖNİMLERE başvururken 3 yıl içinde bu sayı iki katını da aşmış durumda. Kadına yönelik şiddetin boyutlarını en acı şekilde gösteren rakamlar bunlar maalesef. Üstelik baskı ve korku nedeniyle bu merkezlere ulaşamayan kadınlarımızın sayısı da bu oranlara dahil değil.

"3 YILDA ŞİDDET MAĞDURU KADINLARIN BAŞVURU SAYISININ İKİ KATTAN FAZLA ARTMASININ TEMEL NEDENİ İKTİDARIN, KADINA ŞİDDETİ MEŞRULAŞTIRAN TUTUMUDUR"

Cumhurbaşkanlığı kararıyla İstanbul Sözleşmesi'nden bir gecede çıkan iktidar şiddeti her fırsatta meşrulaştırdığı için kadına yönelik şiddet sayıları katlanarak artıyor. Saatte 15 kadının şiddet görüyor olması yaşanan felaketi açıkça gözler önüne seriyor. 3 yılda şiddet mağduru kadınların başvuru sayısının iki kattan fazla artmasının temel nedeni iktidarın eril dili, cezasızlığı öven, kadına şiddeti meşrulaştıran tutumudur."

Kaynak: ANKA / Güncel

Cumhuriyet Halk Partisi Gamze Akkuş İlgezdi Milletvekili İstanbul İnsan Hakları Politika Güncel Haberler

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