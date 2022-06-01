Seydişehir'de yıl sonu karma sergisi açıldı - Haberler

Seydişehir Halk Eğitim Merkezi ve KOMEK Müdürlüğünde kursiyerler tarafından yıl boyunca hazırlanan ürünlerden oluşan karma yıl sonu sergisi açıldı.

Belediye Düğün Salonunda düzenlenen serginin açılışı, Belediye Başkanı Mehmet Tutal ve protokol üyeleri tarafından yapıldı.

Tutal, KOMEK kurslarında kadınların el emeği göz nuru çalışmalar hazırladığını dile getirerek, "Bu çalışmaların ekonomik getiri kazandırması noktasında bizlerden talepler oldu. Biz de bu talepleri karşılamak adına Antalya Çevre Yolu üzerinde çalışmalarına başladığımız 40 adet 9 metrekarelik doğayla bütünleşen dükkanlarımızı yaz dönemine hazırlıyoruz. Çalışmalarımız tamamladığımız zaman ihaleleri yapılarak hanım kardeşlerimizin hizmetine sunacağız. Burada yapmış oldukları çalışmaları sergileyerek satışını yapabilecek hem ev ekonomilerine hem de ilçe ekonomimize katkı sağlamaları adına önemli bir çalışma olacak." diye konuştu.

Seydişehir Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ahmet Refik Dereli, "Halk Eğitim Merkezi ve KOMEK bünyesinde 130 öğretmenimizle aktif olarak hizmetimize devam ediyoruz. Her zaman, her yerde eğitim sloganı Halk Eğitim Merkezimiz ve KOMEK mesleki ve teknik, kültürel kurslar, okuma yazma kursları ile hemşerilerimize hizmet etmektedir." dedi.

Sergi 3 Haziran Cuma gününe kadar gezilebilecek.???????