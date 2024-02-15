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Seydişehir'de Her Yaşa Kur'an Kursları Devam Ediyor

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Seydişehir'de Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından camilerde başlatılan her yaş gurubuna Kur'an-ı Kerim kursları devam ediyor. Camilerde Kur'an Öğretimi Programı dahilinde Seydişehir Küpe Diyanet Gençlik Merkezi'nde ve Marangozlar Sanayi Camisinde vatandaşlara eğitim veriliyor.

Seydişehir'de Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından camilerde başlatılan her yaş gurubuna Kur'an-ı Kerim kursları devam ediyor.

Camilerde Kur'an Öğretimi Programı dahilinde Seydişehir Küpe Diyanet Gençlik Merkezi'nde ve Marangozlar Sanayi Camisinde pazartesi, salı ve çarşamba günleri vatandaşlara eğitim veriliyor.

Küpe Cami İmam-Hatibi Ekrem Ceyhun Dinmez tarafından verilen eğitimlerde vatandaşlara Kur'an-ı Kerim okumayı öğrenirken ayrıca itikat, ibadet, siyer ve ahlak gibi dini konularda da bilgi sahibi oluyor.

Kaynak: AA / Güncel

Diyanet İşleri Başkanlığı Gençlik Cami Güncel Haberler

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