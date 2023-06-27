Seydişehir'de Canlı Hayvan Pazarı Dualarla Açıldı

Seydişehir'de Belediyeye ait canlı hayvan pazarı dualarla açıldı.

Belediye Başkanı Mehmet Tutal, İlçe Müftülüğü Vaizlerinden Ali Akbıyık'ın duasıyla açılan pazara gelenlerle görüştü, bayramlarını tebrik etti.

Kurban Bayramı'nın Allah'ın kuluna yaklaşması olduğu gibi, kulun kula yaklaşması anlamını da taşıdığını aktaran Tutal, "Her zaman olduğu gibi bu bayram da birlik ve beraberlik içinde Kurban Bayramımızı geçireceğiz. Allah kestiğimiz Kurbanlarımızı ve yaptığımız ibadetlerimizi kabul etsin" diye konuştu.

Açılışa, Tutal'ın yanı sıra siyasi parti ilçe başkanları, Seydişehir Muhtarlar Derneği Başkanı Levent Karaaslan, belediye meclis üyeleri, STK başkanları ile vatandaşlar katıldı.