Seydişehir'de AFAD'dan muhtarlara eğitim verildi

Seydişehir'de "Muhtarlar Destek AFAD Gönüllüsü Oluyor Projesi" faaliyetleri kapsamında merkez ve kırsalda görev yapan mahalle muhtarlarına eğitim verildi.

Seydişehir'de "Muhtarlar Destek AFAD Gönüllüsü Oluyor Projesi" faaliyetleri kapsamında merkez ve kırsalda görev yapan mahalle muhtarlarına eğitim verildi.

İl AFAD Müdürlüğü personeli tarafından Belediye Düğün Salonu'nda verilen eğitimde, konuşan Belediye Başkanı Mehmet Tutal, eğitime katılan muhtarlara ve AFAD yetkililerine teşekkür etti.

Program, muhtarlara teorik ve saha eğitimlerinin verilmesiyle tamamlandı.