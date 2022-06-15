Sevda Erdan Kılıç'tan Stajyer Avukatlar İçin Kanun Teklifi: 'Stajyer Avukatları Sömürü Düzeninden Kurtaracak Düzenlemeler Yapılmalı'

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, stajyer avukatlara hakim ve savcı stajyerlerine olduğu gibi devlet tarafından aylık ödenmesine ilişkin kanun teklifi verdi. Stajyer avukat Tugay Çeliktenyıldız'ın intihar ettiğini anımsatan Kılıç, "Stajyer avukatların ölmek yerine yaşamayı tercih etmesini sağlayalım, hayattan koparmayalım, onlara asgari ücret düzeyinde ödeme yapalım. Stajyer avukatları sömürü düzeninden kurtaracak gerçekçi düzenlemeler yapılmalıdır" dedi.

CHP İzmir Milletvekili Avukat Sevda Erdan Kılıç, stajyer avukatlarla ilgili TBMM Başkanlığı'na kanun teklifi verdi. Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan Kılıç, 11 Haziran 2022'de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Avukatlık Kanunu ile Türk Borçlar Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu eleştirdi.

"TÜRKİYE'DE 25 BİN 884 STAJYER AVUKAT VAR"

Türkiye'deki 89 hukuk fakültesinde öğrenci sayısının 85 bine yaklaştığını, her yıl mezun olan 20 bin kişinin 15 bininin de staja başladığını belirten Kılıç, şunları kaydetti:

"Mezun olan kişi, fakültede hukuk eğitimi aldıktan sonra bu alanda profesyonel hayata geçebilmek için, stajın altı ayında adliyede, mahkemelerde çalışmakta, duruşmalara girmekte, dosyaları incelemektedir. Altı ayını da bir avukatın yanında bir avukat gibi çalışarak geçirmektedir. Hem avukatlık bürosu içerisinde hem mahkemede ya da pek çok farklı alanda avukata destek olarak, gündelik işlerin sağlıklı bir süreç içerisinde tamamlanmasını sağlamaktadır ve bunu da çoğu zaman adeta karın tokluğuna yapmaktadır. Türkiye'de şu anda 25 bin 884 stajyer avukat var. Staj sırasında ekonomik olarak zorluk yaşayan, kendisinin ve ailesinin geçimini düşünen avukat adayı staj sırasında mesleğinin gereklerini tam olarak öğrenemeyip, eksik ya da yanlış bilgilerle stajını tamamlayıp iş hayatına atıldığı zaman yargının savunma kısmındaki görevini tam olarak yerine getirmemiş olur.

"ADALET BAKANLIĞI YARGISAL GELİRİNDEN PAY AYRILMALI"

Her yerde mantar gibi türeyen hukuk fakülteleri ve liyakatsiz kadrolarla zaten mesleğin niteliği ve kalitesi düşmüşken, staj döneminde ücret alamayan, karın tokluğuna ya da 2-3 bin lira gibi komik rakamlarla stajını sürdüren avukat adayları yaşadıkları ekonomik ve gelecek kaygısıyla stajının sonunda yeterli donanıma ulaşamamaktadır. Bunun çözümü Avukatlık Kanunu'na eklenen 'stajyer avukatın sigortalı bir işte çalışabilmesinin önünü açan madde değil' avukat adaylarının kendilerini nitelikli bir şekilde geliştirebileceği staj ortamını sağlamaktır. Stajyer avukatlar ekonomik ve gelecek kaygısı taşıdıkları için yeterli donanıma ulaşmakta zorlanacaktır, belki de o donanıma hiç ulaşamayacaktır. Bu nedenle; devlet nasıl ki hakim ve savcı stajyerlerine ödeme yapıyorsa, yargının ayrılmaz parçası olan savunmayı temsil eden stajyer avukatlara da ödeme yapması, stajyer avukatların sömürü düzeninden kurtulması için büyük bir önem taşımaktadır. Adalet Bakanlığı yargısal gelirlerden de pay ayırarak, stajyer avukatlara hakim ve savcı stajyerlerine ödediği miktarda aylık olarak ödeme yapmalıdır."

"STAJYER AVUKATLARI SEFALETTEN KURTARALIM"

Stajyer Avukat Tugay Çeliktenyıldız'ın dün İstanbul'da intihar ettiğini anımsatan CHP'li Kılıç açıklamasını şöyle tamamladı:

"İş bulamayan gençlerimiz, çocuğuna ayakkabı, okul kıyafeti, pantolon, uzaktan eğitim için tablet alamayan babalar intihar ediyor. Banka borcunu, kredi kartı borcunu, senet borcunu, ev taksitini, tüketici taksitini, araba taksitini ödeyemeyen vatandaşlarımız; bebeğine, çocuğuna süt, mama, bir lokma yiyecek alamayan anneler-babalar intihar ediyor. Hele, 'Çocuğuma pantolon alamıyorsam niye yaşıyorum' diyen babanın feryadı hafızalarımızdan silinmemelidir. Bu yılın mayıs ayına kadar 25 polisimiz intihar etmiştir. Basına, kamuoyuna intihar haberi yansımayan gün yok gibi artık maalesef. Artık bırakın açlığı, yoksulluğu vatandaşların yaşam hakları bile tehlikede. Ekonomik krizi dibine kadar yaşayan insanlar artık açlıkla, yoksullukla mücadele edemediği için yaşamayı değil ölmeyi tercih ediyor. 'Yolsuzlukla, yasaklarla, yoksullukla (3Y) mücadele' diyerek iktidara gelen, ancak 20 yılda 3Y'nin sahibi olan AKP'nin ülkemizi getirdiği nokta bu maalesef. Asgari ücretin de altında 2 bin liraya, 3 bin liraya çalışmak zorunda mecbur bırakılan veya maaş bile verilmeyen stajyer avukatlar da sefalet içinde yaşamak, aç kalmak yerine ölmeyi tercih ediyor. Meslektaşımın intihar etmesi, bir avukat olarak beni derinden üzmüş ve etkilemiştir. Gelin kanun teklifimi yasalaştırarak, stajyer avukatlarımızı en azından içinde bulundukları bu sefaletten kurtaralım. Onları sömürü düzenine yem ederek intihara sürüklenmeleri yerine yaşamayı tercih etmelerini sağlayalım, onları hayattan koparmayalım."

ANKA / Güncel