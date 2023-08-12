Serinhisar'da Kemal Akköse cinayeti: Gözaltı sayısı 2'ye çıktı

Denizli'nin Serinhisar ilçesinde, geçen yıl Hasan Akköse ile İsmail Yalçın'ı öldürüp, cesetlerini su kuyusuna atarak yaktığı belirlenen Mustafa Akköse'nin kardeşi Kemal Akköse'nin öldürülmesiyle ilgili gözaltı sayısı 2'ye çıktı. Kemal Akköse'nin annesi Aynur Kural da gözaltına alındı.

DENİZLİ'nin Serinhisar ilçesinde, geçen yıl Hasan Akköse (19) ile İsmail Yalçın'ı (17) öldürüp, cesetlerini su kuyusuna atarak yaktığı belirlenip tutuklanan ve hakkında dava açılan Mustafa Akköse'nin (34) kardeşi Kemal Akköse'nin (25) öldürülmesiyle ilgili gözaltı sayısı 2'ye çıktı. Hasan Akköse'nin babası Yaşar Akköse'nin ardından Kemal Akköse'nin öldürülmesinden 8 saat önce, sosyal medya hesabından oğlunun fotoğrafını, üzerine 'Söz intikamın alacağım kuzum' yazıp, paylaşan annesi Aynur Kural da gözaltına alındı. Akköse ve Kural, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Serinhisar'da yaşayan ve bir leblebi imalathanesinde çalışan Kemal Akköse, önceki gün, saat 07.00 sıralarında, işe gitmek için Aşağı Mahalle Ortaokul Sokak'taki evinden çıktı. Park halindeki otomobiline binen Akköse, bu sırada yüzünü gizleyerek yanına yaklaşan kişinin saldırısına uğradı. Akköse'ye av tüfeğiyle 4 el ateş ederek başından ve göğsünden vuran saldırgan, kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi Akköse'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Akköse'nin cansız bedeni otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kemal Akköse'nin, geçen yıl 6 Haziran'da uzaktan akrabası Hasan Akköse ile İsmail Yalçın'ı tüfekle öldürüp, su kuyusuna attıktan sonra cesetlerini benzin dökerek yakıp üzerlerini taş ve toprakla doldurduğu belirlenerek tutuklanan Mustafa Akköse'nin kardeşi olduğu tespit edildi. Mustafa Akköse'nin 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle Denizli 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam ediliyor.

Olayla ilgili çalışma başlatan Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu Amirliği ekipleri, geçen yıl öldürülen Hasan Akköse'in önce babası Yaşar Akköse'yi gözaltına aldı. Soruşturma sürerken öldürülen Hasan Akköse'nin annesi Aynur Kural'ın, sosyal medya hesabından oğlu Hasan Akköse'nin fotoğrafını üzerine, 'Söz intikamın alacağım kuzum' yazarak, cinayetten 8 saat önce paylaştığı belirlendi. Polis, bunun üzerine dün de anne Aynur Kural'ı da şüpheli olarak gözaltına aldı.

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ve haklarındaki suçlamaları kabul etmeyen Aynur Kural ile boşandığı eşi aşar Akköse, çıkarıldıkları mahkemece "Kan gütme saikiyle öldürme ve azmettirme suçlarından' tutuklandı.