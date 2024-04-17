Serik'te Turizm Haftası Kutlaması

Antalya'nın Serik ilçesinde Turizm Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.

Kadriye Mahallesi'ndeki Serik Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilen Turizm Haftası kutlamasına, Kaymakam Cemal Şahin, Belediye Başkan Vekili Hamza Çimen, Belek Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Yazıcı, kurum müdürleri, okul müdürleri, öğretmenler ve turizmciler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının ardından öğrenciler tarafından şiirler okundu, öğrenciler arasında havlu katlama ve yaprak sarma yarışması, otel çalışanlarının giydiği kıyafetler defilesi, Erasmus projesi kapsamında Romanya'dan gelen öğrencilerin dans gösterisi ve sonrasında okul öğretmenleri folklor gösterisi yapıldı.

Okula katkılarından dolayı turizmcilere plaketleri Kaymakam Şahin tarafından, yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri ise Çimen ve Yazıcı tarafından verildi.