Serik'te Geçen Sene 1447 Bebek Dünyaya Geldi

Antalya'nın Serik ilçesinde geçen sene 1447 bebek dünyaya geldi.

Serik Kaymakamlığınca, İlçe Nüfus Müdürlüğü tarafından 2023'te yapılan işlemlere ait istatistiki bilgiler açıklandı.

Geçen yıl 24'ü yabancı uyruklu 1447 bebeğin dünyaya geldiği ilçede, 618 kişi öldü, 1199 çift evlilik işlemleri yaptırdı.

Nüfus Müdürlüğünden 19 bin 406 kişiye kimlik kartı, 8 bin 68 kişiye sürücü belgesi, 6 bin 160 kişiye de umumi pasaport verildi.

İlçede 10 bin 678 kişinin adres değişikliği tescil işlemi yapıldı.