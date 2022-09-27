Şentop, "Karar Mekanizmalarında Kadın Liderler Projesi" ile Türkiye'de çeşitli alanlarda başarıya ulaşmış kadınlara ödüllerini verdi
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Programdan detaylar Programa Katılanlar TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un ödülleri vermesi ANKARA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Uluslararası Kadın Forumu ve Bahçeşehir Üniversitesi iş birliğiyle hayata geçirilen "Karar Mekanizmalarında Kadın Liderler Projesi" ile Türkiye'de çeşitli alanlarda...
Programdan detaylar
Programa Katılanlar
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un ödülleri vermesi
ANKARA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Uluslararası Kadın Forumu ve Bahçeşehir Üniversitesi iş birliğiyle hayata geçirilen "Karar Mekanizmalarında Kadın Liderler Projesi" ile Türkiye'de çeşitli alanlarda başarıya ulaşmış kadınlara TBMM Başkanlık Konutunda düzenlenen programla ödüllerini verdi.
Kaynak: AA / Güncel