Semt pazarında ördeğe çarpan taksici hakkında suç duyurusu

GAYE ŞEYMA CAN

İstanbul Mecidiyeköy Gülbahar Mahallesi'ndeki semt pazarında sahibi tarafından pazar alışverişinde görüntülenince sosyal medyada ilgi gören "Pamuk" isimli ördek ters yola girdiği belirtilen bir taksinin çarpması sonucu öldü. Ördeğin sahibi ise taksi şoförü hakkında suç duyurusunda bulundu.

Ermenistan uyruklu sahibi Anihit Khachatrayn, ördeğiyle gittiği alışverişten Mecidiyeköy'deki evine dönerken ters yöne giren taksinin çarpması sonucu ağır yaralandı. İddiaya göre sahibi, taksi şoföründen veterine götürmesini istemesine rağmen götürmedi. Sahibinin kucağında veterinere götürülen Pamuk isimli ördek tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

"TERS YÖNDEN GELEN TAKSİ ÖRDEĞİME VURDU, VETERİNERE GÖTÜRMEDİ"

Anihit Khachatrayn, İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek taksici hakkında suç duyurusunda bulundu. Basına açıklama yapan hayvan sahibi şunları söyledi:

"Benim bir ördeğim var, ismi Pamuk. 2 senedir ona ben bakıyorum. Çocuğum gibi, onun annesi gibiyim. O gün akşamüzeriydi bir dakikanın içinde taksi ona vurdu ve hayvan yerinden kıpırdamadı. Taksi şoförü zaten bizim binanın yanındaydı ama ters yönden girmiş. Hayvana vurduktan sonra taksiden çıktığında cep telefonuyla konuşmak üzereydi. Telefonu açık elinde taksiden çıktı ve 'Ne oldu, ben ne yaptım ki, ben hiçbir şey yapmadım, görmedim' dedi. Herkese yalvarıyorum, ne olur bana yardımcı olun. Ben ona yalvardım, 'Ne olur bu hayvanı veterinere götürelim' dedim. Bana 'yok, ben hiçbir yere gitmeyeceğim, hiçbir şey yapmayacağım, sen ne istiyorsan yap, benden uzak dur benim başıma bela olma' dedi. O dakika kucağıma aldım ve veterinere koştum. Hayvana ameliyat yaptırdık fakat aynı gece 3.30 da hayvan öldü. Maddi, manevi davacıyım. Ördek olsa, kedi olsa, köpek olsa, inek olsa da önemli değil. O bir can, bizim gibi bir can, ne olur yardımcı olun. O gün taksinin içindeki kameraya baksınlar. Yüzde yüz görecekler, taksi şoförü o dakika telefon ile konuşuyordu"