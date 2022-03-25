Şemdinli'de vefat eden Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı - Haberler

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Şemdinli'de vefat eden Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

AA - Sıraç Karadeniz - Güncel
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Şemdinli ilçesinde kanser hastalığı nedeniyle vefat eden 66 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Ahmet Sezai, törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Şemdinli ilçesinde kanser hastalığı nedeniyle vefat eden 66 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Ahmet Sezai, törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü Hakkari Devlet Hastanesinde yaşamını yitiren 6 çocuk babası Sezai'nin Türk bayrağına sarılı naaşı, Karşıyaka Mahallesi'ndeki camiye getirildi.

Burada kılınan cenaze namazının ardından Sezai'nin naaşı, Asri Mezarlığı'nda defnedildi.

Törene, Şemdinli Belediye Başkan Yardımcısı Zeki Ercan, kurum amirleri, Sezai'nin yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Şemdinli'de vefat eden Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Şemdinli'de vefat eden Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Şemdinli'de vefat eden Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

AA / Sıraç Karadeniz - Güncel

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