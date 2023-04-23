Selvi Kılıçdaroğlu, Deprem Bölgesinde: '23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı Deprem Bölgesindeki Çocuklarımızın Yanında Kutlamak İçin...

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, Twitter hesabında; "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı deprem bölgesindeki çocuklarımızın yanında kutlamak için geldik. Zorlu günler geçirdik, birlikte hepsinin üstesinden geleceğiz. İlk durağımız Kahramanmaraş" mesajını paylaştı.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, Twitter hesabında; "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı deprem bölgesindeki çocuklarımızın yanında kutlamak için geldik. Zorlu günler geçirdik, birlikte hepsinin üstesinden geleceğiz. İlk durağımız Kahramanmaraş" mesajını paylaştı.

Selvi Kılıçdaroğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla deprem bölgesinde çocuklarla bir araya geldi. Selvi Kılıçdaroğlu, Twitter hesabında şu paylaşımı yaptı:

"23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı deprem bölgesindeki çocuklarımızın yanında kutlamak için geldik. Onlara bir nebze neşe katacak oyun setlerini yanımızda getirdik. Zorlu günler geçirdik, birlikte hepsinin üstesinden geleceğiz. İlk durağımız Kahramanmaraş."