Selin etkili olduğu Akyurt ilçesinde temizlik çalışmaları başladı - Haberler

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Selin etkili olduğu Akyurt ilçesinde temizlik çalışmaları başladı

AA - Emir Sultan Demirci - Güncel
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Akyurt merkezde su baskını olan yerde temizlik çalışmaları ANKARA - Ankara'nın Akyurt ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrası selin sürüklediği birikintileri temizleme ve yol açma çalışmaları başladı.

Akyurt merkezde su baskını olan yerde temizlik çalışmaları ANKARA - Ankara'nın Akyurt ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrası selin sürüklediği birikintileri temizleme ve yol açma çalışmaları başladı.

AA / Emir Sultan Demirci - Güncel

su baskını Ankara Akyurt Güncel Haberler

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