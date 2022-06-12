Selin etkili olduğu Akyurt ilçesinde temizlik çalışmaları başladı - Haberler

Selin etkili olduğu Akyurt ilçesinde temizlik çalışmaları başladı Akyurt merkezde su baskını olan yerde temizlik çalışmaları ANKARA - Ankara'nın Akyurt ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrası selin sürüklediği birikintileri temizleme ve yol açma çalışmaları başladı. Akyurt merkezde su baskını olan yerde temizlik çalışmaları ANKARA - Ankara'nın Akyurt ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrası selin sürüklediği birikintileri temizleme ve yol açma çalışmaları başladı. AA / Emir Sultan Demirci - Güncel su baskını Ankara Akyurt Güncel Haberler

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