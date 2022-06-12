Selin etkili olduğu Akyurt ilçesinde temizlik çalışmaları başladı - Haberler

Selin etkili olduğu Akyurt ilçesinde temizlik çalışmaları başladı
AA - Emir Sultan Demirci - Güncel
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Akyurt merkezde su baskını olan yerde temizlik çalışmaları ANKARA - Ankara'nın Akyurt ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrası selin sürüklediği birikintileri temizleme ve yol açma çalışmaları başladı.
Akyurt merkezde su baskını olan yerde temizlik çalışmaları ANKARA - Ankara'nın Akyurt ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrası selin sürüklediği birikintileri temizleme ve yol açma çalışmaları başladı.
AA / Emir Sultan Demirci - Güncel