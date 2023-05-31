Şehitler Anısına Bisiklet Yolculuğu: Sivas'tan İzmir'e 1200 Kilometre

Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı Sivas'a gelen Orhan Kotluk, 18 yıldır şehitler anısına bisiklet kullandığını ve bu kez 1200 kilometrelik yolculuğa başladığını açıkladı. Kotluk, yolculuğu boyunca Türkiye'nin çeşitli şehitliklerini ziyaret ederek İzmir Karşıyaka'da bitirecek.

TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı Sivas'a gelen, 18 yıldır şehitler anısına bisiklet kullanan ve aynı amaçla bu kez 1200 kilometrelik yolculuğa başlayan Orhan Kotluk (46), "Yolun üstündeki tüm şehitlikleri ziyaret ederek, İzmir Karşıyaka'da bitireceğim" dedi.

Şehitler anısına 18 yıldır pedal çeviren ve İzmir'deki bir yemek firmasında çalışan Orhan Kotluk, Cumhuriyet'in 100'üncü yılı nedeniyle Sivas'a geldi. Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı Sivas'tan İzmir'e bisikletiyle gidecek olan Kotluk, 1200 kilometre pedal çevirecek. Kotluk, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Sivas Şube Başkanı Fuat Ahıskalı'dan aldığı Türk bayrağını da İzmir'e götürecek. Yolculuğunun başlangıç noktası olan Atatürk Kongre Müzesi önünde gazetecilere konuşan Orhan Kotluk, 2005 yılından beri vatan için canlarını feda eden şehitler anısına pedal çevirdiğini söyledi.