DİYARBAKIR - Şehit Piyade Uzman Çavuş Muhammed Serttaş, son yolculuğuna uğurlandı - Haberler

DİYARBAKIR - Şehit Piyade Uzman Çavuş Muhammed Serttaş, son yolculuğuna uğurlandı
AA - Mehmet Sıddık Kaya - Güncel
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Cenaze töreni Şehit Piyade Uzman Çavuş Muhammed Serttaş'ın naaşının getirilmesi Şehit Piyade Uzman Çavuş Muhammed Serttaş'ın özgeçmişinin okunması Cenaze namazının kılınması DİYARBAKIR - Pençe-Kilit operasyon bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Muhammed Serttaş için Diyarbakır Ulu...
Cenaze töreni
Şehit Piyade Uzman Çavuş Muhammed Serttaş'ın naaşının getirilmesi
Şehit Piyade Uzman Çavuş Muhammed Serttaş'ın özgeçmişinin okunması
Cenaze namazının kılınması DİYARBAKIR - Pençe-Kilit operasyon bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Muhammed Serttaş için Diyarbakır Ulu Cami'de cenaze töreni düzenlendi.
AA / Mehmet Sıddık Kaya - Güncel