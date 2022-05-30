DİYARBAKIR - Şehit Piyade Uzman Çavuş Muhammed Serttaş, son yolculuğuna uğurlandı - Haberler

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DİYARBAKIR - Şehit Piyade Uzman Çavuş Muhammed Serttaş, son yolculuğuna uğurlandı

AA - Mehmet Sıddık Kaya - Güncel
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Cenaze töreni Şehit Piyade Uzman Çavuş Muhammed Serttaş'ın naaşının getirilmesi Şehit Piyade Uzman Çavuş Muhammed Serttaş'ın özgeçmişinin okunması Cenaze namazının kılınması DİYARBAKIR - Pençe-Kilit operasyon bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Muhammed Serttaş için Diyarbakır Ulu...

Cenaze töreni

Şehit Piyade Uzman Çavuş Muhammed Serttaş'ın naaşının getirilmesi

Şehit Piyade Uzman Çavuş Muhammed Serttaş'ın özgeçmişinin okunması

Cenaze namazının kılınması DİYARBAKIR - Pençe-Kilit operasyon bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Muhammed Serttaş için Diyarbakır Ulu Cami'de cenaze töreni düzenlendi.

AA / Mehmet Sıddık Kaya - Güncel

Piyade Uzman Çavuş Diyarbakır Cenaze Şehit Güncel Haberler

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