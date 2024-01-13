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Pençe-Kilit Harekatı'nda şehit olan Piyade Üsteğmen'in ailesine şehadet haberi ulaştırıldı

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Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Üsteğmen Gökhan Delen'in şehadet haberi Aksaray'daki ailesine ulaştırıldı. Şehidin yakınları ve komşuları acı haberin duyulması üzerine eve geldi.

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Üsteğmen Gökhan Delen'in şehadet haberi Aksaray'daki ailesine ulaştırıldı.

Askeri yetkililer, şehit Delen'in (31) Ereğlikapı Mahallesi'ndeki babaevine gelerek, anne Zeynep ve baba Bayram Delen ile yakınlarına acı haberi verdi. Şehidin yakınları, acı haberi alınca gözyaşlarını tutamadı.

Balkonuna Türk bayrağı asılan şehidin baba ocağının önünde sağlık ekibi bekletilmeye başlandı.

Şehidin yakınları ve komşuları acı haberin duyulması üzerine eve geldi.

Bekar olan şehidin 3 kardeşi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

Aksaray Piyade Irak Terör Güncel Haberler

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