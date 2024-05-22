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Trabzon'da Şehit Necmi Çakır Anadolu Lisesi'nde Bilim Fuarı Açıldı

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Trabzon'un Of ilçesinde bulunan Şehit Necmi Çakır Anadolu Lisesi'nde 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı düzenlendi. Okul bahçesinde sergilenen 15 projeyi gezen Of Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, projelerin anlamlı olduğunu ve öğrencilerin öz güvenlerinin yüksek olduğunu belirtti. Fuarın açılışına okul yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar da katıldı.

Trabzon'un Of ilçesindeki Şehit Necmi Çakır Anadolu Lisesi'nde 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı açıldı.

Okul bahçesinde 45 öğrencinin hazırladığı 15 projenin sergilendiği fuarın açılışını, Of Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Murat Şahin yaptı.

Fuarı gezerek projeler hakkında bilgi alan Kaymakam Demirer, emeği geçenleri tebrik ederek, "Projeler çok anlamlı, ülkemizin ve dünyanın gerçeklerinden hareketle hazırlanmış projeler. Öğrencilerimizin anlatımı, öz güvenleri son derece güzeldi." dedi.

Proje koordinatörlüğünü matematik öğretmeni Sevilay Alkan'ın yaptığı fuarın açılışına, Okul Aile Birliği Başkanı Mehmet Emin Hacıkerimoğlu, Of Belediyesi İnsan Kaynakları Müdürü Yüksel Yaşar, okul ve kurum müdürleri, daire amirleri, öğrenciler, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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