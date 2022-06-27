Savaş suçu gerekçesiyle Hırvatistan'da aranan Sırp, Yunanistan'da yakalandı - Haberler

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Savaş suçu gerekçesiyle Hırvatistan'da aranan Sırp, Yunanistan'da yakalandı

AA - Derya Gülnaz Özcan - Güncel
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Savaş suçu gerekçesiyle Hırvatistan'da aranan Sırp, Yunanistan'da yakalandı

Savaş suçu işlediği gerekçesiyle Hırvatistan tarafından aranan Sırbistan vatandaşının, Yunanistan'da polis tarafından gözaltına alındığı bildirildi.

Savaş suçu işlediği gerekçesiyle Hırvatistan tarafından aranan Sırbistan vatandaşının, Yunanistan'da polis tarafından gözaltına alındığı bildirildi.

Yunan Devlet Televizyonu ERT'nin haberine göre, ismi açıklanmayan Sırp, ailesiyle birlikte Yunanistan'ın Halkidiki bölgesinde tatil yapmak amacıyla Kuzey Makedonya sınırından geçtikten sonra polis tarafından gözaltına alındı.

1991'de savaş suçu işlediği gerekçesiyle Hırvatistan'da hakkında yakalama kararı bulunan 59 yaşındaki Sırp, savcıya verdiği ilk ifadede, sadece asker olduğunu ve hiçbir sivili öldürmediğini savundu.

AA / Derya Gülnaz Özcan - Güncel

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