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Satın aldığı dananın saldırısına uğrayıp, öldü

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Satın aldığı dananın saldırısına uğrayıp, öldü

İZMİR'in Kiraz ilçesinde, satın aldığı dananın saldırısına uğrayan Mehmet Kırlı, hayatını kaybetti.

İZMİR'in Kiraz ilçesinde, satın aldığı dananın saldırısına uğrayan Mehmet Kırlı, hayatını kaybetti.

Kiraz'ın İstiklal Mahallesinde meydana gelen olayda, iddiaya göre Mehmet Kırlı, satın aldığı danayı kendi ahırına götürdü. Ahırın önünde danayı araçtan indirmek isterken huysuzlanan dana, Kırlı'ya saldırdı. Dananın boynuzları Kırlı'nın kalbine saplanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede 2 çocuk babası Mehmet Kırlı'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Kırlı'nın cenazesi, savcı ve polisin incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ertuğrul Koçak - Güncel

Kiraz İzmir Güncel Haberler

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