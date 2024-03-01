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Sason Esnafı 2 Günlük Gelirini Gazze'ye Bağışladı

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Sason ilçesindeki bir esnaf, 2 günlük gelirini Gazze'de mağdur olan vatandaşlara yardım etmek amacıyla bağışladı. Esnaf, demir ve profil ürünlerinden elde ettiği geliri Batman İHH Sason Temsilciliğine teslim etti.

Sason ilçesinde esnaf 2 günlük gelirini Gazze için bağışladı.

İlçede esnaflık yapan Necmettin Erdem, 2 günlük gelirini Gazze'de mağdur olan vatandaşlara verilmek üzere Batman İHH Sason Temsilciliğine teslim etti.

Erdem, imkanları ölçüsünde Gazzeli vatandaşlara yardımcı olmaya çalıştığını belirterek, iki gün satılan demir ve profil ürünlerinden gelen gelirini Gazze'deki mağdur vatandaşlara bağışladığını söyledi.

"İsrail'in Gazze'ye saldırısından bu yana imkanlarım ölçüsünde her zaman destek olmaya çalıştım. Bu hafta da 2 günlük gelirimi Gazze'li mağdur kardeşlerime göndermek üzere Batman İHH temsilcisine teslim ettim." diyen Erdem, herkesin imkanları ölçüsünde yardım etmesi gerektiğini kaydetti.???????

Kaynak: AA / Güncel

Batman Gazze İHH İnsan Hakları Dünya Güncel Haberler

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