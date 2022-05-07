Şarkışla'da atık ilaçlar kutularda biriktirilecek

ŞARKIŞLA, SİVAS (AA) - Sivas'ın Şarkışla ilçesinde, atık kutularında biriken kullanılmayan ilaçlar imha edilecek.

Şarkışla Belediyesi, Eczacılar Odası ve İl Sağlık Müdürlüğü arasında, son kullanma tarihi geçmiş ilaçların toplanarak imha edilmesi için protokol imzalandı.

Şarkışla Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz, imzalanan protokol kapsamında atık ilaçların sağlık ocakları ve eczanelere bırakılan kutularda biriktirileceğini söyledi.

Oğuz, vatandaşlardan kullanım süresi geçmiş ve kullanılmayan ilaçları bu kutulara bırakmalarını istedi.

Eczacılar Odası Şarkışla Temsilcisi Ömer Rıdvan Ceran ise protokol kapsamında ilçedeki tüm eczanelere ve sağlık ocaklarına atık ilaç toplama kutusu koyduklarını söyledi.

Ceran, "Kutulardaki ilaçlar belediyemiz tarafından toplatılıp imhaya gönderilecek. Bu şekilde doğaya zarar verilmemiş olacak. Belediye başkanımıza desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz." dedi.