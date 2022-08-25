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Şarkıcı Gülşen'in imam hatip mensuplarına yönelik ifadelerine tepkiler

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Basın açıklaması yapan grup ve pankartlar Önder İmam Hatipliler Derneği Malatya Şube Başkanı Abdurrahman Taşkesen'in basın açıklamasını okuması MALATYA - Malatya'da Önder İmam Hatipliler Derneği üyeleri, şarkıcı Gülşen'in imam hatip okulları ve mensuplarına yönelik ifadelerine tepki gösterdi.

Basın açıklaması yapan grup ve pankartlar

Önder İmam Hatipliler Derneği Malatya Şube Başkanı Abdurrahman Taşkesen'in basın açıklamasını okuması MALATYA - Malatya'da Önder İmam Hatipliler Derneği üyeleri, şarkıcı Gülşen'in imam hatip okulları ve mensuplarına yönelik ifadelerine tepki gösterdi.

Kaynak: AA / Orhan Yoldaş - Güncel

Malatya Gülşen Güncel Haberler

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