Şarkıcı Gülşen'in imam hatip mensuplarına yönelik ifadelerine tepkiler Güncel Haberler Basın açıklaması yapan grup ve pankartlar Önder İmam Hatipliler Derneği Malatya Şube Başkanı Abdurrahman Taşkesen'in basın açıklamasını okuması MALATYA - Malatya'da Önder İmam Hatipliler Derneği üyeleri, şarkıcı Gülşen'in imam hatip okulları ve mensuplarına yönelik ifadelerine tepki gösterdi. Basın açıklaması yapan grup ve pankartlar Önder İmam Hatipliler Derneği Malatya Şube Başkanı Abdurrahman Taşkesen'in basın açıklamasını okuması MALATYA - Malatya'da Önder İmam Hatipliler Derneği üyeleri, şarkıcı Gülşen'in imam hatip okulları ve mensuplarına yönelik ifadelerine tepki gösterdi. Güncel Kaynak: AA / Orhan Yoldaş Malatya Gülşen Güncel Haberler

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