Sarıyer'de Müzikholde Çıkan Kavgada 1 Kişi Hayatını Kaybetti

SARIYER'de müzikholde çıkan kavgayla ilgili İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, polisin inceleme yaptığı sırada ikinci saldırı meydana geldiği ve 1 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Sarıyer Huzur Mahallesi'nde bulunan bir müzikholde çıkan silahlı kavgayla ilgili İstanbul Valliği'nden yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "24.01.2024 tarihi saat 04.45 sıralarında Sarıyer ilçesi Huzur Mahallesi'nde bulunan bir eğlence merkezinde meydana gelen silahlı saldırıda olay yerinde bulunan 1 kişi hayatını kaybetmiş, 2'si görevli polis memuru olmak üzere 4 kişi de yaralanmıştır.

Emniyet birimlerinin yaptığı ilk incelemede ise olayın gelişiminin şu şekilde olduğu tespit edilmiştir: 5 şüpheli şahıs, olaydan bir süre önce eğlence mekanına gelerek taşkınlık çıkarmış. Şüphelilerden ikisinin, yanında silah taşıdığının görülmesi üzerine 5 şahıs, işyeri çalışanları tarafından dışarı çıkarılmıştır. 5 şüpheli, olaydan yaklaşık bir saat sonra motosiklet ile olay yerine gelerek iş yerine silahlı saldırıda bulunmuştur" denildi.

İKİNCİ SALDIRI OLDU

İkinci saldırının olduğu belirtilen açıklamada, "İlk saldırının ardından gelen ihbar üzerine olay yerine gelerek incelemelerde bulunan polis ekiplerinin incelemeleri devam ederken şüpheliler, olay yerine tekrar gelerek ikinci saldırıyı gerçekleştirmiştir. Emniyet ekiplerinin saldırıya karşılık vermesi üzerine saldırganlar olay yerinden kaçarak uzaklaşmıştır. Meydana gelen saldırıda 2 polis memuru ve 3 sivil şahıs yaralanmış, yaralılardan M.S.Ş. kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir. Diğer yaralıların hayati tehlikesi bulunmamakta olup, olaya karışan şüphelilerin kimlik tespiti ve yakalama çalışmaları devam etmektedir" bilgiledi yer aldı.