Sarıyer'de köpeği lazer ışığıyla öldüren sanığa adli para cezası

SİNEM NAZLI DEMİR

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde, 'Ice' isimli sahipli köpeği lazer ışıklı havalı tabancayla öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanık Ali Can Ergür, 'mala zarar verme' suçundan 8 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

Sarıyer'de, 25 Haziran 2021 tarihinde sahipli köpeği, lazer ışıklı havalı tabancayla öldürdüğü gerekçesiyle 'mala zarar verme' suçundan 4 aydan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada karar çıktı. İstanbul 33. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına müşteki Valkan Tanju ve sanık Ali Can Ergür katılmazken taraf avukatları hazır bulundu.

"MÜVEKKİLİMİZ EĞİTİMLİDİR, BU SUÇU İŞLEYECEK BİRİ DEĞİLDİR"

Duruşmada söz alan müşteki avukatı Nural Kapullu, sanığın cezalandırılmasını talep etti. Sanık avukatı Kader Taşkaya da "Bunalan müvekkilimiz gece dışarıya çıkmıştır ve gece korktuğu için köpeklere lazer ışığı tutmuştur. Müvekkilimiz ile ilgili tek delil de budur. Ancak bu delile göre köpeğin müvekkilin eylemi nedeniyle öldüğüne dair bir bulgu yoktur. Kaldı ki Sarıyer Belediyesi'nce ölü bir köpek tespit edilmiş ve bu köpek üzerinde ok bulunmuştur. Bu köpeğin nerede, kim tarafından, ne zaman öldürüldüğü belli değildir. Müvekkilimiz avukattır, eğitimli bir kişidir. Atılı suçu işleyecek yapıda biri değildir" ifadelerini kullandı ve sanığın beraatini talep etti.

SANIĞA 8 BİN TL ADLİ PARA CEZASI VERİLDİ

Mahkeme, sanık Ali Can Ergür'ün 'mala zarar verme' suçundan 8 bin TL adli para cezasına çarptırılmasına karar verdi.

İDDİANAMEDEN

İddianamede, şikayetçi Volkan Tanju'nun iş yerinin bulunduğu Sarıyer Maslak Mahallesi'nde iki köpek beslediği, köpeklerini 25 Haziran 2021 akşamı burada bırakıp ayrıldığı anlatıldı. Erkek köpeğin araç çarpması sonucu öldüğü zannedilip üzerine gazete örtülmüş şekilde bulunduğu ve ölüsünün belediye görevlilerince götürüldüğü bilgisine yer verilen iddianamede, Tanju'nun ifadesine göre, olay yerindeki bir kişinin köpeğin boynunda delik olduğunu gördüğünü ve araç çarpmadığını söylemesi üzerine de köpeğin kasten öldürüldüğünü anladığı aktarıldı. İddianamede, güvenlik kamera kayıtlarının incelemesinde, olay gecesi maskeli ve şapkalı bir şahsın köpeklerin yanına gidip önce yiyeceğe benzer bir şey verdiği, ardından çantasından çıkardığı havalı tabancaya benzer ışıklı bir cisimle 'Ice' adlı köpeğe ateş ettikten sonra aracıyla ayrıldığı bildirildi. Plaka tespitinden sanık Ali Can Ergür'e ulaşıldığı, sanığın ifadesinde, yolda yürürken karşısına iki köpek çıktığını, havlamaları üzerine köpeklerden korkup lazer ışık doğrulttuğunu ve bisküvi attığını ancak silahının olmadığını söylediği ifade edildi. Sanığın "Mala zarar verme" suçundan 4 aydan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.