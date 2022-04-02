Sarıyer'de iş yerinde çıkan yangına müdahale ediliyor

SARIYER, İSTANBUL (AA) - İstanbul Sarıyer'de bir iş yerinde çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürmeye çalışıyor.

Bahçeköy Merkez Mahallesi İnönü Caddesi'ndeki bir restoranda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın, iş yerinin yanındaki binaya da sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.