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Sarıkamış Kayak Merkezi'nde Kar Keyfi

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Kristal karı, sarıçam ormanları ve uzun kayak pistleriyle kış turizminin gözde yerlerinden Sarıkamış Kayak Merkezi'ne gelenler, kayak, snowboard yaparak ve kızakla kayarak keyifli anlar yaşadı.

Hafta sonunu fırsat bilerek kayak merkezini ziyaret edenler, çocuklarına kızak kaydırdı, telesiyejle orman içinde tur attı.

Kayak ve snowboard eğitmeni Fatih Koçak, AA muhabirine, mart ayında mükemmel kar yağdığını söyledi.

Kar yağışın ardından açan güneşle çok güzel manzara oluştuğunu ifade eden Koçak, "Şu anda mart ayı olmasına rağmen 2 metreyi aşkın kar bulunmakta. Gayet kaliteli bir kar yağışı oldu. Nisanın 15'ine kadar tesislerin açık olmasını bekliyoruz. Bayram tatili kısa bir süre değil, 9 gün kar seviyesi yeterli, bütün kayak severleri bekleriz." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

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