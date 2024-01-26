Şarampole devrilen otomobilde 1 kişi hayatını kaybetti
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ancak bir kişi kurtarılamadı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Sayan Yücel (46) idaresindeki 44 ADD 054 plakalı otomobil, Siverek-Çermik kara yolunun 23. kilometresinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada yaralanan sürücü ile beraberindeki Mehmet Nuri Güzel (31) ve Abdulselam Kardaş (27), 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan Abdulselam Kardaş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.