Sarallar suç örgütüne yeni iddianame: Avukatı aracılığıyla cezaevinden örgütü yönetmiş

Sarallar suç ürgütüne yeni iddianame düzenlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede Ümit Saral ile avukatı Tolgahan Çeken dahil 9 şüphelinin tutuklu olduğu dosya kapsamında Ümit Saral ile Tolgahan Çeken, 'suç ilemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme' ile 'nitelikli yağma' ile suçlanırken, diğer 20 şüpheli ise 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma/yardım etme' ve 'nitelikli yağma' yapmakla suçlanıyor. Soruşturmaya dahil olan diğer 25 şüpheli hakkında ise kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi. İddianamede Ümit Saral'ın avukatı aracılığıyla örgütü cezaevinden yönettiği iddiasına yer verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede 11 kişi 'müşteki', Ümit Saral ile Tolgahan Çeken'in de aralarında olduğu toplam 22 kişi 'şüpheli' olarak yer aldı. Saral ile Çeken dahil 9 şüphelinin tutuklu olduğu dosya kapsamında Ümit Saral ile Tolgahan Çeken, 'suç ilemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme' ile 'nitelikli yağma' ile suçlanırken, diğer 20 şüpheli ise 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma/yardım etme' ve 'nitelikli yağma' ile suçlanıyor.

İddianamede, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından İstanbul'da faaliyet gösteren organize suç örgütlerinin tespiti, eylem, faaliyet ve çalışma alanlarının deşifre edilmesine yönelik çalışmalarda; daha önce işlediği suçlardan dolayı tutuklu bulunan örgüt lideri Ümit Saral'ın, görünürde avukatlığını yapan Tolgahan Çeken aracılığıyla cezaevine cep telefonu soktuğu ve bu sayede görüşmeler yaptığının tespit edildiği anlatıldı. Bu kapsamda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, örgüt lideri Ümit Saral'ın avukatı olan Tolgahan Çeken hakkında tutuklama kararı verildiği, Çeken'in tahliye olduktan sonra Ümit Saral adına eylem ve faaliyetlerine devam ettiği, Saral ile cezaevinde yaptığı görüşmelerde talimatlar aldığı ve bu doğrultuda diğer örgüt üyelerini yönlendirdiği iddianamede yer aldı.

"ÜMİT SARAL SİZE ETEK GİYDERECEK, ÖDEMENİZİ YAPIN"

İddianamede, 26 Nisan 2022'de dosyadaki iki müştekinin işyerlerine giden 4 kişinin, silahlı olduklarını belli edecek şekilde "Ümir Saral abinin selamı var. Size etek giydirecek. 1 milyon TL ceza kesti size. Bir an önce ödemenizi yapın" şeklinde tehditte bulundukları ve bu eylemin Tolgahan Çeken tarafından organize edildiğinin belirlendiği kaydedildi.

AVUKATLIK YETKİLERİNİ ÖRGÜTÜN ÇIKARLARI İÇİN KULLANMIŞ

Düzenlenen iddianamede, Ümit Saral'ın ceaevinde bulunuyor olmasının, liderliğini yaptığı suç örgütünün eylem ve faaliyetlerini etkilemediği, avukatı Tolgahan Çeken aracılığıyla örgütü yönettiği, şüpheli Tolgahan Çeken'in de örgütün eylem ve faaliyetlerine bizzat iştirak ettiği, görevi gereği sahip olduğu avukatlık yetkilerini örgütün çıkar ve menfaatleri doğrultusunda kullandığı, ticari anlaşmazlıkları çözüme kavuşturduğu izlenimiyle kişiler üzerinde baskı ve tehditte bulunarak menfaat temin ettiği ve 'Sarallar' olarak bilinen organize suç örgütü liderlerinden Ümit Saral adına bu eylemleri gerçekleştirmeye devam ettiği değerlendirildi.

SARAL CEZAEVİNDEN ÖRGÜTÜ YÖNETTİ

Şüphelilerin belli bir hiyerarşi içerisinde hareket ettiklerinin anlatıldığı iddianamede, birbirleriyle irtibatlı oldukları ve beraber suç işledikleri ya da suç işlemeye teşebbüs ettikleri, Ümit Saral'ın cezaevindeyken talimat ve yetki verdiği Tolgahan Çeken aracılığıyla organizasyonun bir düzen içerisinde yürütüldüğü, örgüt adına gerçekleştirdikleri eylemlerle menfaat temin ettikleri ve bu faaliyetlerin uzun bir süreden beri devam ettiği aktarıldı.

"SARALLARIN 'ULUSAL' BİLİNİRLİKLERİ VAR"

İddianamede; örgüt üyelerinin vatandaşlar üzerinde tehditle baskı kurdukları, Ümit Saral'ın soy bağı ve soyadı nedeniyle ulusal olarak bilinirliği bulunan 'Sarallar' suç örgütüyle organik bağ içerisinde olduğu, cezaevinde olmasına rağmen örgüt yöneticisi olan avukat Tolgahan Çeken'e verdiği talimatlarla örgütün devamlılığını sağladığı tespit edildi. Ümit Saral'ın örgüt lideri, Tolgahan Çeken'in örgüt yöneticisi olduğu, diğer şüphelilerin de örgüt üyesi oldukları, örgütün varlığını devam ettirmesi için eylemlerde bulundukları, birlikte müştekilere yönelik olarak örgüt faaliyeti kapsamında 'yağma', 'tehdit', '6136 Sayılı Kanun'a muhalefet' gibi çeşitli suçları işledikleri ileri sürüldü.

"TOPLUMUN GÜVEN İÇİNDE YAŞAMA HAKKI AÇISINDAN SOMUT TEHLİKE"

İddianamede, örgüt yapısının ve caydırıcılığının amaçlanan suçları işlemeye kolaylık sağladığı ve devamlılık arz ettiği, toplum için somut bir tehlike oluşturduğu, hukuk devleti ilkesine zarar verdiği, örgüt lideri ve üyelerinin toplumun huzur, güven ve hukuka bağlılık içinde yaşama hakkı açısından somut tehlike yarattıkları sonucuna varıldı. Suç örgütlerinin varlığı, işleyişi ve yapısının anlatıldığı iddianamede, Ümit Saral'ın 'Sarallar' isimli silahlı suç örgütünün lideri ve yöneticisi olarak süregelen bir düzeni devam ettirdiği, 'Sarallar' ismiyle daha önce işlenen ve kamuoyuna yansıyan suçları ve genel tutumları sayesinde örgütün korkutucu gücünü ön planda tutarak müştekilere yönelik 'yağma' suçlarının işlenmesini organize ettiği, Tolgahan Çeken'in örgüt lideri Ümit Saral'dan sonra gelen 'ikinci adam' konumunda ve örgütün yöneticisi olduğu, 'Sarallar' adını kullanarak çözüme kavuşturduğu izlenimini verip yağma suçlarını işlediği, kendisine bağlı örgüt üyelerine talimatlar vererek yönlendirdiği anlatıldı.

ÜMİT SARAL ADINA SUÇ İŞLEMİŞLER

Şüphelilerin eylemlerinin, 7 farklı olay şeklinde anlatıldığı iddianamede, Ümit Sral ile Tolgahan Çeken'in emir ve talimatları doğrulturunda hareket eden örgüt üyelerinin, kişilerden cebir, tehdit kullanmak suretiyle zorla maddi menfaat temin etmeye çalıştıkları, örgüt mensuplarının, örgütün üstünlüğünü kabul ettirmek adına bir çok eylemi gerçekleştirdikleri ve şüphelilerin eylem, fikir, irade birliği ve örgütsel iş bölümü içinde bir araya geldikleri belirtildi.

SARALLAR HAKKINDA 105 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

İddianamede, Ümit Saral ile Tolgahan Çeken'in 'silahlı suç örgütü kurmak ve yönetmek' suçundan ayrı ayrı 6 yıldan 12 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi. Saral ile Çeken için ayrıca her bir olay için örgüt lider ve yöneticisi olmalarından dolayı 'nitelikli yağmaya teşebbüs' suçundan ayrı ayrı toplamda 64 yıldan 93 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Şüpheliler Ahmet Emre Can Damar, Bilal Işıldar, Cemil Tavus, Doğukan Eryılmaz, Halil Akarsu, Hakan Kavasoğlu, İlker Salim Kaç, Kayahan Demir, Mahmut Furkan Gün, Recep Burulday, Samet Mutlu Türkeli, Uğur Vergili ve Vedat Uzut'un, 'silahlı suç örgütüne üye olmak', şüpheliler Melek Kapçu, Cem Tavlar, Murat Yılmaz, Gözde Yarım, Necati Başkapan, Hakan Eryiğit ve Yılmaz Eryiğit'in ise 'örgüte üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etmek' suçundan ayrı ayrı 3 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi. İddianamede anlatılan 7 farklı eyleme dahil olan şüpheliler için de 'nitelikli yağmaya teşebbüs' suçundan ayrı ayrı değişen oranlarda hapis cezası istendi.

Arşiv linki: https://abone.ankahaber.net/haber/c5a73aa9-be94-409b-92fe-abb98930fa9a/