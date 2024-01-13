Sapanca'da tek katlı evde çıkan yangın söndürüldü
Sapanca ilçesinde bulunan tek katlı evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Evde hasar oluştu.
SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde tek katlı evde çıkan yangı, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yangın, saat 23.00 sıralarında Göl Mahallesi Kazımkarabekir Caddesi üzerinde bulunan F.O.A.?ya ait tek katlı taş evde çıktı. Evden çıkan dumanı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, evde hasar oluştu. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)