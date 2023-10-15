Sapağı kaçırmamak isterken TEM'de kazaya sebep oldu: 3 yaralı

Kaza sebebi ile Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu

KOCAELİ - TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde sapağı kaçırmamak için şerit değiştiren hafif ticari araç, kamyonete çarptı. Hasarlı araçları fark etmeyen bir panelvanın da karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralanırken, Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

Kaza, TEM Otoyolu Kocaeli geçişi Dilovası mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametinde ilerlemekte olan ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 42 ASM 265 plakalı Ford marka hafif ticari araç sapağı kaçırmamak için şerit değiştirdi. Bu esnada sağ şeritten gelmekte olan Andrus T. kontrolündeki yabancı plakalı kamyonet ile çarpıştı. Araçlar çarpışmanın etkisi ile savruldu. Olaydan yaklaşık 15 dakika sonra ise M.T. idaresindeki 41 AGU 868 plakalı İveco marka panelvanda kazaya karıştı. Toplam 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası için bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Adrese ulaşan ekiplerce kazada yaralanan 3 kişi ilk müdahalelerinin ardından çeşitli hastanelere kaldırıldı. Ankara istikametinde oluşan trafik yoğunluğu, araçların bölgeden kaldırılması ile normal seyrine döndü. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.