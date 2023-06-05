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Şanlıurfa'da zincirleme kaza: 2 yaralı

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Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde kamyon, minibüs ve otomobilin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Yaralanan sürücüler hastaneye kaldırıldı ve trafik akışı bir süre aksadı.

Şanlıurfa'da zincirleme kazada 2 kişi yaralandı

ŞANLIURFA Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde kamyon, minibüs ve otomobilin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa - Gaziantep karayolunun Birecik Köprüsü üzerinde meydana geldi. Kamyon, minibüs ve otomobilin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Yaralanan sürücüler, bölgeye giden 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı. Bir süre aksayan trafik akışı, araçların yoldan kaldırılmasıyla yeniden normale döndürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Bozkurt - Güncel

Şanlıurfa Birecik Güncel Haberler

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