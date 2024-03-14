Şanlıurfa'da telefon dolandırıcılığı operasyonu: Bir zanlı gözaltına alındı

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde telefon dolandırıcılığı operasyonda bir zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, telefonla ulaştıkları kişilere kendilerini polis, hakim ve savcı olarak tanıtarak dolandırıcılık yapanların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda Harran ilçesinde bir mahalleye düzenlenen operasyonda M.I. yakalandı. Adreste yapılan aramada, odun sobasının içerisinde gizlenmiş bir şekilde 1 dizüstü bilgisayar, 9 cep telefonu, 1 taşınabilir modem, 1 bluetooth kulaklık, 1 hafıza kartı, 2 usb dağıtıcı, 1 telefon şarj cihazı ve 5 sim kart ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, işlemleri için jandarma karakoluna götürüldü.