Şanlıurfa'da Silah Kaçakçılarına Operasyon: Çok Sayıda Silah ve Mühimmat Ele Geçirildi

ŞANLIURFA'da jandarmanın silah kaçakçılarına yönelik düzenlediği operasyonlarda toprağa gömülü çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Viranşehir ile kent merkezi kırsalında belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Eğitimli köpeklerin de kullanıldığı operasyonda Viranşehir'de bir adreste yapılan aramada, 1 tüfek, 5 ruhsatsız tabanca, 5 ruhsatsız av tüfeği ve çok sayıda fişek ile mermi, 7 tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen gümüş sikke ele geçirildi.

Silah kaçakçılarına yönelik kent merkezi kırsalında gerçekleşen diğer operasyonda ise eğitimli köpeğin tepki vermesi üzerine ahır bahçesinde toprağa gömülü 1 uzun namlulu silah, 3 ruhsatsız tabanca, 3 av tüfeği, 40 tabanca gövdesi, 2 silah dürbünü ile bu silahlara ait çok sayıda mermi ile bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan 6 şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.