Şanlıurfa'da kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı - Haberler

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Şanlıurfa'da kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı

AA - Rauf Maltaş - Güncel
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Şanlıurfa'da kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde, kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde, kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Halil Bilgin yönetimindeki 34 ABM 65 plakalı kamyon ile henüz sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 63 B 1760 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Bozova kara yolunun Tülmen mevkisinde çarpıştı.

Kazada kamyon sürücüsü ile otomobildeki 5 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Şanlıurfa'daki hastanelere kaldırıldı.

AA / Rauf Maltaş - Güncel

Karaköprü Şanlıurfa Güncel Haberler

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